Un posto al sole: Nunzio non rinuncia a nessuna conquista femminile | Trama 4 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 4 ottobre 2023

Mercoledì 4 ottobre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una decisione, un tentativo di “contenimento”, un ragazzo lanciatissimo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Messa in crisi da Lara (Chiara Conti) riguardo alle intenzioni nascoste di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), Ida (Marta Anna Borucinska) pare maturare una nuova decisione. Samuel (Samuele Cavallo) tenta di contenere Micaela (Gina Amarante) per non tradire nuovamente Speranza (Maria Sole Di Maio), intanto Nunzio (Vladimir Randazzo) non rinuncia ad alcuna conquista femminile. Mariella (Antonella Prisco) convince Bice (Lara Sansone) ad attuare una separazione pacifica dal marito, mentre Guido (Germano Bellavia) ascolta con una certa insofferenza il suo atteggiamento cinico verso il figlio Gerry...