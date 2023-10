Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023

Dispiaciuti per le ripercussioni che la loro scelta sortirà sulle persone a loro care, Viola e Damiano sembrano pronti ad affrontarne le conseguenze della loro storia. Ma l’uomo è all’oscuro del pericolo che incombe sempre più su di lui e che potrebbe tragicamente concretizzarsi. Niko si renderà conto di essere emotivamente legato a Manuela, più di quanto pensasse. Intanto Serena, dopo una recrudescenza della guerra “Altieri-Cirillica” che lascerà il segno fra Guido e la moglie, invita Manuela a essere schietta con Niko, proprio perché tiene a lui.

Un crimine efferato episodio lascerà molti col fiato sospeso. Eugenio noterà qualcosa che potrebbe aprirgli gli occhi. Manuela troverà il coraggio di raccontare a Niko di lei e Costabile? Dopo l’ennesima discussione con Guido, per Mariella è arrivato il momento di riflettere sul suo comportamento.

Familiari e amici attendono ansiosi notizie sulla vittima del crimine. Eugenio sembra prendere sempre più coscienza del motivo per cui la crisi con Viola è ormai irreversibile. Malgrado le resistenze e le gelosie simpaticamente naif di Mariella, il nipote e Manuela si rivelano una coppia sempre più affiatata, come Filippo e Serena avranno modo di constatare.

Viola, sapendo di dargli un grande dolore, affronta l’inevitabile e confessa la verità al marito. Nunzio è sempre più inquieto e poco focalizzato sul lavoro, Silvia e Rossella sono alle prese con un passo importante in vista del matrimonio della ragazza: la scelta dell’abito da sposa. Sorpresa da una rivelazione fattale da Speranza e ancora preoccupata per il rapporto tra Manuela e Costabile, Mariella vorrebbe organizzare una cena con tutti i nipoti.

Lara sembra convinta che quelle siano le ultime ore che trascorrerà in carcere, Marina, decisa ad eliminarla dalla sua vita e da quella di Roberto, potrebbe aver trovato il modo per risolvere definitivamente il problema. Dopo il duro e difficile confronto con Eugenio, Viola cercherà la vicinanza di Damiano il quale però, potrebbe non essere d'accordo.