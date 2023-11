Beautiful: Brooke e Taylor si scontrano “a colori” | Trama 30 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 30 novembre 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) affronta Taylor (Krista Allen), accusandola di usare Douglas (Django Ferri) per separarla da Ridge (Thorsten Kaye). La psichiatra difende i progressi fatti da Thomas (Matthew Atkinson) e il diritto di essere il genitore principale del bambino. La situazione degenera in uno scontro, con le due donne armate dei colori a tempera di Douglas. Anche Hope (Annika Noelle) si confronta con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sull'argomento e per la figlia di Ridge è ancora una volta questione di "Forrester contro Logan".