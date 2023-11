Un posto al sole: Eugenio vive una crisi insuperabile | Trama 14 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 14 novembre 2023

Damiano (Luigi Miele) tenta come può di supportare Viola (Ilenia Lazzarin), mentre Eugenio (Paolo Romano) è totalmente in tilt e sembra vivere una delusione insuperabile. L'incontro con Gabriella Sebillo non va come Marina (Nina Soldano) sperava. Intanto Lara (Chiara Conti) scalpita sperando di uscire di prigione. Sempre più intenzionato a farsi lasciare da Speranza (Mariasole Di Maio), Samuel (Samuele Cavallo) fa andare in scena il suo piano.