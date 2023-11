Un posto al sole: per Antonio è il momento di sapere? | Trama 23 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 23 novembre 2023

Per Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) è arrivato il momento informare il figlioletto Antonio (Eduardo Scafora) della loro volontà di separarsi. Intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sono in grande ansia. Tornata nella vita di Riccardo (Mauro Racanati), la madre Isabella (Beatrice Fazi) è in procinto di ripartire, ma sembra voler ristabilire un rapporto col figlio: sarà davvero così?…