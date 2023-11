Un posto al sole, anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre 2023

Rosa si confida con Giulia su quanto le sia costato mettere una pietra sopra alle illusioni su un futuro tra lei e Damiano. Viola deve gestire una situazione sentimentale che non sta andando come avrebbe voluto e Damiano si trova a dover scegliere tra la fedeltà alla divisa e quella per il suo vecchio amico Eduardo. Ida cerca un lavoro per mandare dei soldi a casa senza approfittare della generosità di Ferri e Marina, questa sarà una nuova occasione di incontro con Diego. Dopo i fallimentari provini della settimana scorsa, Michele viene travolto dall’idea di Filippo di affiancargli in trasmissione Micaela e non sembra prenderla bene.

Clara è turbata per il contenzioso che si è creato fra lei e Alberto a causa di Eduardo e Rosa decide di dare un taglio netto al passato. Damiano farà una scelta che lo porterà a mettere a rischio il proprio futuro e scatenerà le ire di Eugenio. Un gesto molto carino da parte di Ida indurrà Diego a credere che sia tempo di accorciare le distanze fra loro, ma le cose non andranno come sperava. La proposta di lavoro ricevuta da Filippo verrà snobbata da Micaela, ma Serena è convinta che ci sia un modo per farle cambiare idea.

Scossa dalla sospensione di Damiano dal lavoro, Viola si convince che Eugenio abbia agito per rivalsa personale e affronterà l’ex in un teso faccia a faccia. Per il bene di Federico, Niko tenterà una difficile mediazione tra Clara e Alberto ma Palladini sembra aver già intrapreso un’altra strada. Convinta da Serena, Micaela accetterà di fare il provino come co-conduttrice del programma di Michele.

Rosa, deve fare i conti con nuove difficoltà economiche che si profilano all’orizzonte. Clara riceverà da Eduardo una proposta che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita. Alberto, intanto, continua a tramare contro di lei per sottrarle il figlio. Il crescente disagio che Ornella vive in ospedale potrebbe spingerla a prendere una decisione drastica sul suo futuro. Punta nell’orgoglio, Micaela cercherà di dimostrare a Filippo e Michele che una Cirillo non si arrende tanto facilmente di fronte ai fallimenti.

Eduardo si prepara a lasciare Napoli. Clara, pressata dalle minacce di Alberto, prenderà una difficile decisione. Pronta a condividere il microfono con Michele, Micaela, sembra avere le idee molto chiare e comincia a dettare le prime condizioni. Un nuovo litigio tra Lollo e un compagno di scuola porterà Guido e Mariella su due posizioni opposte: difesa o l’attacco? Seguici su Instagram.