Beautiful: Liam affronta Thomas | Trama 22 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 22 dicembre 2023

Sheila (Kimberlin Brown) è riuscita ad uscire prima di essere sorpresa da Finn (Tanner Novlan) che, tuttavia, ha notato un peluche di Hayes stranamente fuori dal box del bambino. Non dando troppo peso alla cosa, Finn viene distratto da una visita di Zende (Delon De Metz). Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) continuano il loro confronto e la psichiatra, tra le righe, fa capire che l’adozione di Douglas (Django Ferri) da parte di Hope (Annika Noelle) potrebbe attirare più di un dubbio visto che quei documenti sono stati fatti firmare a Thomas (Matthew Atkinson) mentre non era in uno stato mentale consapevole. Liam (Scott Clifton) decide di affrontare Thomas di persona. Seguici su Instagram.