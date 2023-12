Beautiful: Bill cerca l’aiuto di Brooke per riconquistare Katie | Trama 30 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 30 dicembre 2023

Taylor (Krista Allen) cerca di avere risposte chiare da Ridge (Thorsten Kaye) che, tuttavia, nonostante la propria confessione, non sembra voler lasciare Brooke (Katherine Kelly Lang). Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si scontrano riguardo a Brooke: la giovane Logan difende la madre, i cui errori sono nel passato, ma Steffy non sente di doversi scusare nel volere la felicità per il padre. Bill (Don Diamont) cerca consigli da Brooke su come riuscire a riconquistare Katie (Heather Tom).