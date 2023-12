Un posto al sole: Roberto e Marina iniziano ad avere paura | Trama 11 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 11 dicembre 2023

Roberto e Marina cercano ancora di capire quali ricordi abbia Lara dell'aggressione e temono che le indagini possano arrivare a scoprire il loro coinvolgimento. Il salvataggio di Don Raimondo, per il quale anche Luca le fa i complimenti, non fa tornare indietro Ornella sulla sua decisione, nonostante gli insistenti tentativi di Raffaele e Viola. Le spese per le nozze di Rossella e la sua decisione di operare dei forti tagli potrebbero riportare la tensione tra Silvia e Michele.