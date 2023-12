Un posto al sole: Lara fa una nuova, spiazzante richiesta | Trama 12 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 12 dicembre 2023

Ida (Marta Anna Borucinska) è sempre più dura nel rivendicare di essere la vera madre di Tommaso, intanto una nuova richiesta di Lara (Chiara Conti) andrà a danneggiare il già fragile equilibrio tra la stessa Ida, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) critica Michele (Alberto Rossi) quando Silvia (Luisa Amatucci) gli parla del mancato contributo del suo ex alle spese per il matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo). Intenzionata a prestare servizio in ambulanza, Rossella si scontra per l'ennesima volta con Riccardo (Mauro Racanati) ma trova a sorpresa il sostegno di Nunzio (Vladimir Randazzo).