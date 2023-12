Un posto al sole: Ida vittima di una strategia complessa? | Trama 15 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 15 dicembre 2023

In ansia per l’intimità sempre più evidente fra Diego e Ida, Roberto e Marina riescono a trovare un modo per convincere la donna a partire per la Polonia. E la loro strategia è più complessa di quel che sembra. Speranza crede che la storia con Samuel possa ancora essere salvata, ma Mariella e Guido si rendono conto che è il momento di intervenire e di passare all’azione. Niko crede che le assenze di Alberto allo studio siano provocate da un piano per rintracciare Clara, ma la realtà è differente. Seguici su Instagram.