Un posto al sole: Ida ingannata, Diego l’aspetta ma non sa che… | Trama 22 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 22 dicembre 2023

Alberto (Maurizio Aiello) sta sempre peggio per la lontananza di Federico, intanto Clara (Imma Pirone) sembra accettare sempre meno le prospettive di vita che Eduardo (Fiorenzo Madonna) le può offrire. Il piano di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) va alla grande procede a gonfie vele; intanto Ida (Marta Anna Borucinska) viene costretta con l'inganno a rimanere in Polonia e deve affrontare la separazione dal figlio. Diego (Francesco Vitiello) aspetta il rientro di Ida, senza sapere ovviamente quello che sta realmente succedendo alla ragazza. Mariella (Nina Soldano) incita Silvia (Luisa Amatucci) a riflettere sui suoi veri sentimenti per Michele (Alberto Rossi), suscitando in lei dei grandi dubbi.