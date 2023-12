Un posto al sole: Alberto come reagirà? | Trama 4 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 4 dicembre 2023

Clara (Imma Pirone) se ne andrà con Eduardo (Fiorenzo Madonna), ma Alberto (Maurizio Aiello) come reagirà? Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sono preoccupati per la crescente armonia tra Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello). Nunzio (Vladimir Randazzo) e Samuel (Samuele Cavallo) si sfidano, ma ad avere la peggio potrebbe essere il Caffè Vulcano; fortunatamente Diego potrebbe avere già trovato una soluzione ideale. Oltre a quello con Nunzio, Samuel avrà anche un altro confronto ma per niente dolce… Seguici su Instagram.