Beautiful: ora Brooke si sente minacciata | Trama 15 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 15 gennaio 2024

Brooke si sente minacciata da come Thomas l’ha avvertita gesticolando con il coltello in mano. Ne parla con Ridge, che però ritiene che il figlio abbia diritto al suo tempo con Douglas, dato che ne condivide la custodia con Hope. Nel cross over con la soap opera Febbre D’Amore, Nikki Newman incontra Eric, Steffy e Hope per un abito originale Forrester da regalare a sua nipote, Summer, per il rinnovo dei suoi voti nuziali.

L'occasione permette a Nikki di esprimere il proprio sollievo per la morte di Sheila Carter, dati gli oscuri precedenti della donna anche a Genoa City. Deacon e Sheila continuano a dibattere sulla decisione della Carter di restare a Los Angeles, con la speranza di avere un futuro con Finn e Hayes.