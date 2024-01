Un posto al sole: ciao Viola, a Eugenio interessa Lucia | Trama 17 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 17 gennaio 2024

Viola (Ilenia Lazzarin) non riesce ancora a ritrovare un rapporto normale con il figlioletto Antonio (Edoardo Scafora), mentre ad Eugenio (Paolo Romano) sembra interessare sempre più Lucia Cimmino (Francesca Colapietro). Nel rendersi conto che Ida (Marta Anna Borucinska) ha di nuovo ceduto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), Diego (Francesco Vitiello) e Raffaele (Patrizio Rispo) sono sempre più ostili ai due imprenditori. In occasione della giornata mondiale della pizza, Nunzio (Vladimir Randazzo) mette in atto una sua risaputa idea. Sarà la grande novità del caffè Vulcano? Seguici su Instagram.