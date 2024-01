Un posto al sole: Ida si sente sempre meno importante | Trama 19 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 19 gennaio 2024

Momenti di tensione al Caffè Vulcano per via di alcuni clienti non troppo raccomandabili; poi arriva Nunzio (Vladimir Randazzo) che rimette le cose a posto ma che vivrà anche un grande pericolo. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) intende fare guerra a Raffaele (Patrizio Rispo), mentre Ida (Marta Anna Borucinska) si sente sempre più ai margini della vita di Josef / Tommaso. Decisa ad utilizzare il vecchio telefonino di mamma Serena (Miriam Candurro), Irene (Greta Putaturo) cerca la complicità della zia Manuela (Gina Amarante). Seguici su Instagram.