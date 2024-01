Un posto al sole: Nunzio in ospedale! | Trama 22 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 22 gennaio 2024

Nunzio (Vladimir Randazzo) viene portato in ospedale dopo aver subito il pestaggio al Vulcano; a quel punto lui e Rossella (Giorgia Gianetiempo) finiscono subito per ritrovarsi molto uniti, cosa che però suscita la gelosia di Riccardo (Mauro Racanati). Tra Manuela (Gina Amarante) e Niko (Luca Turco) c'è ancora una forte tensione affettiva, ma nei fatti il rapporto tra la giovane Cirillo e Costabile (Antonio Fiore) si fa sempre più intenso; in un momento di intimità, tra l'altro, Manuela dice a Costabile quale lavoro desidererebbe fare una volta finita l'università.