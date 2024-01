Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2024

Raffaele e Diego stanno per scoprire tutta la verità sul passato di Ida; Diego saprà così che Ida ha venduto suo figlio. Serena e Filippo iniziano a notare che Irene dà segnali di malessere e non capiscono se sia un normale passaggio della sua crescita o qualcosa di più grave. Mariella non riesce ad accettare che Guido l’abbia punita sul lavoro e inizia così a fargli la guerra in casa.

Dopo il confronto con Ida, la delusione di Diego si fa sempre più palpabile, ma – se il padre lo invita a riflettere prima di prendere una decisione rispetto alla ragazza – Roberto e Marina sono già pronti a fare a Ida una nuova proposta. La lettera di scuse di Guido, pubblicata sui social, anziché placare gli animi sembra infiammarli.

Viola stenta a ritrovare un rapporto sereno con Antonio, mentre Eugenio sembra prendere sempre più consapevolezza di un crescente interesse verso Lucia Cimmino. Sconvolti dalla scoperta che Ida ha di nuovo ceduto a Ferri e Marina, Diego e Raffaele si dimostrano apertamente ostili ai due.

Tornato dalla Polonia, Diego deve metabolizzare la delusione delle sue speranze. E Raffaele si mostra sempre più freddo e contrariato verso Marina e Ferri, colpevoli di aver usato il loro potere per manipolare Ida piegandola alle sue esigenze. Durante la serata dedicata alla pizza, Nunzio riceve una sorpresa mentre Viola deve decidere se accettare una proposta di lavoro.

Il Vulcano vivrà momenti di tensione a causa di alcuni clienti dall’aria poco raccomandabile; ciò fino all’arrivo di Nunzio, che ripristinerà l’ordine nel locale… ma il pericolo per lui non sembra essere finito! Roberto pare ormai deciso a fare la guerra a Raffaele; Ida si sente sempre più marginale nella vita del figlio. Seguici su Instagram.