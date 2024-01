Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2024

Dopo la telefonata di Ida, Diego comincia a porsi delle domande alle quali non è in grado di dare risposta. Mentre, in Polonia, Magda interviene bruscamente per fermare la nipote, il figlio di Raffaele decide di affrontare Ferri e Marina, appena tornati da Londra. In attesa del ritorno di Giulia dalla Sicilia, Luca ha un altro piccolo “vuoto”. E’ un segnale che la malattia sta progredendo? Filippo deve gestire il difficile rapporto professionale tra Micaela e Michele, ma la cosa potrebbe sfuggirgli di mano.

Nonostante gli sforzi di Ferri e Marina per arginarlo e depistare i suoi sospetti, Diego decide di voler vedere chiaro e andare fino in fondo per capire cosa stia succedendo realmente a Ida. Sempre più deciso a soffocare i suoi tormenti sentimentali per Rossella, Nunzio riprende a flirtare con Diana, che però si è legata a un altro uomo.

Roberto scopre che Raffaele e Diego sono partiti mentendo sulla loro reale destinazione: padre e figlio arrivano in Polonia, riusciranno a trovare Ida? Infastidita dalla sfrontatezza con la quale Micaela vive la storia con Samuel dopo averlo “scippato” a Speranza, Mariella medita vendetta.

Roberto e Marina faranno una lotta contro il tempo per raggiungere Raffaele e Diego in Polonia ed evitare il peggio, ma questi ultimi, trovata casa di Ida, potrebbero mettersi in una situazione pericolosa. Alberto si rivelerà sempre più inadatto a fare il padre e Giulia deciderà di fare a Clara una proposta che potrebbe sollevarla almeno un po’. Indispettita per il richiamo di Silvia e sicura che a sobillarla sia stata Mariella, Micaela troverà il modo di vendicarsi.

Aiutato dal padre, e deciso a trovare Ida, Diego non sembra disposto ad arrendersi. E mentre Ida teme per l'incolumità del ragazzo e di Raffaele, Marina comincia a realizzare che la situazione sta prendendo una brutta piega. Alberto si rivela un padre distratto e poco attento alla salute del figlio, Giulia cerca di convincere Clara ad accettare il lavoro al Centro Ascolto. Qualcuno però sembra rimanerci male. Decisa a fare guerra a Mariella, Micaela le giocherà davvero brutto scherzo.