Beautiful: Steffy difende Thomas con Brooke | Trama 1° marzo 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 1° marzo 2024

Hope (Annika Noelle) è turbata dal trovare nell'ufficio design il manichino Hope. Thomas (Matthew Atkinson) dichiara di non saperne niente e le assicura che rappresenta anche per lui un momento buio del proprio passato che vuole lasciarsi alle spalle. Brooke (Katherine Kelly Lang) affronta Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che le assicura che non ci sono speranze che Ridge (Thorsten Kaye) riveda la sua decisione e difende Thomas dalle illazioni della matrigna. Liam (Scott Clifton) passa del tempo con Douglas (Henry Joseph Samiri), il quale, alla richiesta del patrigno, appare intenzionato a non tornare a vivere allo chalet…