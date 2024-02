Beautiful: Hope se la prende con Steffy | Trama 19 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 19 febbraio 2024

Oltre ad aver lasciato Carter, Quinn ha presentato le dimissioni dalla Forrester Creations. Steffy dichiara che sentiranno la mancanza della sua profittevole linea di gioielli, ma non dell'odiata Fuller. Hope accusa Steffy di aver tramato con Taylor per portare via Ridge da Brooke. Intanto Bill avverte Deacon di stare lontano da Brooke ora che Ridge l'ha lasciata e gli lancia addosso dei finti soldi con la sua faccia stampata sopra. Sheila sembra essere turbata dal fatto che la Logan sia tornata su piazza…