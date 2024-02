Un posto al sole: Riccardo pensa ancora a quanto accaduto con Virginia | Trama 13 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 13 febbraio 2024

Riccardo (Mauro Racanati) pensa ancora a quanto accaduto con Virginia (Desiree Noferini) a Milano, mentre Rossella (Giorgia Gianetiempo) è in procinto di scoprire qualcosa di inatteso. Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) sono entrambi preoccupati per Luca De Santis (Luigi Di Fiore), mentre quest'ultimo si appoggia sempre di più a Giulia (Marina Tagliaferri). Dopo aver mandato a monte il party di Carnevale organizzato per lei da Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), la piccola Irene (Greta Putaturo) si chiude sempre di più in se stessa…