Un posto al sole: Rosa, aumenta il pressing su di lei | Trama 15 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 15 febbraio 2024

Aumenta il pressing sulla povera Rosa (Daniela Ioia) per farle lasciare l'appartamento. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) si recano alla cena a cui sono stati invitati dal losco imprenditore Flavio Bianchi (Lorenzo Santini); l'uomo, ovviamente, ha delle intenzioni nascoste. Riccardo (Mauro Racanati) è disponibile a fare una grande rinuncia pur di di proseguire il suo rapporto d'amore con Rossella (Giorgia Gianetiempo). Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) si ritrovano, ma per ora preferiscono non dirlo a nessuno…