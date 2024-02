Un posto al sole: Michele e Silvia, sintonia ritrovata? | Trama 21 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 21 febbraio 2024

Nonostante Clara (Imma Pirone) la spinga ancora a lasciare la casa, Rosa (Daniela Ioia) non vuole cedere al ricatto e tenta il tutto per tutto ricercando una strada inattesa per sottrarsi alle intimidazioni. Spinta dall'ultimatum di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e conscia del peso emotivo che sta scaricando su Diego (Francesco Vitiello), Ida (Marta Anna Borucinska) prende una difficile decisione. Presi dai preparativi delle nozze di Rossella (Giorgia Gianetiempo), Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) sembrano ritrovare a sorpresa un'antica sintonia…