Un posto al sole: Giulia fa un discorso molto delicato a Luca | Trama 22 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 22 febbraio 2024

Giulia (Marina Tagliaferri) resta estremamente colpita da un caso giunto al Centro di Ascolto; la donna a quel punto fa un delicato discorso a Luca De Santis (Luigi Di Fiore). La richiesta di aiuto di Rosa (Daniela Ioia) non ha riscontro e così la donna, ormai terrorizzata per le minacce che ha ricevuto, cerca un modo per sfogare la sua frustrazione. La persistente apatia di Irene (Greta Putaturo) mette sempre più in crisi Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), i quali non sanno più che fare…