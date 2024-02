Un posto al sole: Manuel dov’è finito? | Trama 26 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 26 febbraio 2024

Rosa (Daniela Ioia) sta per iniziare la sua giornata di lavoro a Palazzo Palladini ma scopre che Manuel (Manuel D’Angelo) non è mai arrivato a scuola. Che il piccolo sia finito tra le mani dei camorristi di Angelo Torrente? Luca De Santis (Luigi Di Fiore) rivela a Giulia (Marina Tagliaferri) di aver avuto un altro vuoto di memoria, dimenticando aperta la porta del frigorifero; Giulia però riesce a tranquillizzarlo. Renato Poggi (Marzio Honorato) è in procinto di partire per la settimana bianca insieme a Jimmy (Gennaro De Simone) e Niko (Luca Turco), ma nasconde strategicamente a Raffaele un’informazione fondamentale relativa alla loro meta finale… Seguici su Instagram.