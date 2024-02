Un posto al sole: Giancarlo si trasferisce a Palazzo Palladini ma… | Trama 28 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 28 febbraio 2024

Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) si trasferisce una volta per tutte a palazzo Palladini, ma intanto Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) iniziano a ritrovare l'armonia che una volta li legava. Nonostante le frequenti intimidazioni e il trasferimento di Clara (Imma Pirone) da Alberto (Maurizio Aiello), Rosa (Daniela Ioia) continua a non voler lasciare la casa in cui vive. Renato (Marzio Honorato) accetta di ospitare Raffaele (Patrizio Rispo) nella sua stanza d'albergo sulla neve, ma solo a un certo prezzo!