Un posto al sole: Rosa decisa a non lasciare la casa | Trama 8 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 8 febbraio 2024

Ormai è chiaro che l'impresa immobiliare di Flavio (Lorenzo Santini) è finanziata dalla camorra. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) rivolge a Michele (Alberto Rossi) un'inattesa proposta che riguarda proprio l'imprenditore. Clara (Imma Pirone) cerca di convincere Rosa (Daniela Ioia) ad accettare di andare a vivere in un altro posto, ma la Picariello non vuole andare via dalla sua casa. Nonostante abbia il supporto di Giulia (Marina Tagliaferri), Luca (Luigi Di Fiore) avrà a che fare con un momento delicato legato al progredire della sua malattia…