Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2024

Marina rimugina sulla sua “maternità tardiva”. Ida riceve una telefonata che annuncia il peggioramento delle condizioni del padre. Diego le vuole stare accanto ma, come sempre, Ida alza un muro: riuscirà il ragazzo ad abbatterlo? L’inaspettato incontro crea qualche piccolo cambio di programma nella vacanza di Niko, e di conseguenza di tutta la sua famiglia. Tra Luca e Manuel sta nascendo un bel rapporto di complicità.

Manuela, a Napoli, fatica a contenere la gelosia nei confronti di Niko, mentre in Trentino continua la vacanza…Roberto e Marina vigilano su Ida, ma la ragazza, preoccupata per le gravi condizioni del padre, sembra intenzionata a non lasciarsi andare nei confronti di Diego, che ne soffre.

Determinata a dare una svolta alla propria vita, Rosa prende un’inaspettata decisione. Un incontro inatteso regala spensieratezza alla settimana bianca di Niko, ma causerà anche gelosie in Manuela e Jimmy. Filippo e Serena hanno opinioni diverse su come affrontare il momento di difficoltà che sta attraversando Irene.

La convivenza con Alberto potrebbe far ricadere Clara nelle stesse dinamiche che in passato l’hanno legata all’uomo, mentre Eduardo, ignaro che lei sia tornata a vivere con il suo ex, la cerca contattando Rosa. Filippo e Serena devono parlare a Irene del prossimo appuntamento con lo psicologo: come reagirà la bambina?

Mariella, decisa a far scontare a Guido la sua pigrizia, continua ad uscire ogni sera con Bice, Rossella si troverà a prestare soccorso a qualcuno che proprio non si aspettava. Clara vivrà un momento di profonda confusione dopo aver saputo che Rosa ha informato Eduardo che lei è tornata a vivere con Alberto. Niko sembra deciso a godersi un po' di spensieratezza. Qualcuno però non sembra prenderla affatto bene.