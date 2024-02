Un posto al sole: Riccardo, cosa nasconde il suo silenzio? | Trama 14 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 14 febbraio 2024

Marina e Roberto ormai pensano di poter crescere Tommaso come se fosse loro figlio, intanto però Ida e Diego trovano una volta per tutte la forza di dare ascolto ai loro sentimenti. Dobbiamo porci un dubbio: Riccardo ha evitato di dire a Rossella di aver visto Virginia a Milano; ciò nasconde per caso un tradimento? Micaela resta delusa quando scopre che Samuel non le ha acquistato nessun regalo: l’atmosfera di San Valentino risolverà tutto… oppure no?…