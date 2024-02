Un posto al sole: Silvia e Michele tornano insieme? | Anticipazioni

A Un posto al sole, è da molto tempo che Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) non stanno più insieme e ormai lei è anche “accasata” con un altro uomo, il bancario Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi). Ma la coppia storica della soap partenopea di Rai 3 non si è mai frantumata del tutto, nel senso che i nostri protagonisti hanno sempre conservato un saldo legame fatto di stima e affetto (nonostante la vita di entrambi sia andata avanti). E chissà che ora non ci possa essere una svolta inaspettata…

Avrete infatti notato che le anticipazioni riguardanti la prossima settimana mettono in evidenza che Michele e Silvia, “coinvolti nei preparativi del matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo), si perdono in dolci malinconie e sembrano ritrovare un’antica sintonia“. Tale sintonia si manifesterà solo perché i due si occuperanno dello sposalizio della figlia… o c’è qualcosa di più?

Occhio, perché in realtà questo riavvicinamento diventerà sempre più evidente e porterà in breve tempo al riaffiorare di un sentimento che, evidentemente, non si è mai spento del tutto. Peccato che tutto questo accadrà proprio quando l’attuale compagno di Silvia avrà deciso di trasferirsi a Palazzo Palladini…

Non perdiamo quindi di vista Giancarlo, che inizierà a mostrarsi un tantino insofferente riguardo alla “troppa vicinanza” di Michele nei confronti della Graziani. Cosa succederà? E soprattutto, il destino è già scritto? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.