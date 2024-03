Beautiful, Brooke a Liam: “Sii vigile!” | Trama 5 marzo 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 5 marzo 2024

Liam esprime a Brooke la propria preoccupazione per la fiducia che Hope ripone in Thomas: ormai è come se il loro passato travagliato non contasse più. Brooke, pur mantenendogli nascosto che Hope ha dichiarato di trovare Thomas attraente, lo sprona a continuare a restare vigile in difesa della sua famiglia. Lauren Fenmore è in città per un incontro d'affari con Eric. Intanto Sheila Carter si appresta a festeggiare Halloween con Deacon…