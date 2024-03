Tempesta d’amore: trama doppia puntata 1° aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 1° aprile 2024

Lunedì prossimo, vista l’assenza dal palinsesto di Forum, Tempesta durerà il doppio del solito. La programmazione tornerà normale martedì.

Christoph e Alexandra stanno per abbandonarsi alla passione e i due progettano di scappare insieme a Formentera, A sorpresa arriva Eleni, la quale intuisce che tra l’uomo e sua madre sta accadendo qualcosa. Invece Markus non sospetta nulla e per il suo compleanno vorrebbe chiedere ad Alexandra di rinnovare le promesse matrimoniali. Tutto ok per André e Helene, con lui che mette a disposizione il Caffè Liebling per organizzare eventi non gratuiti allo scopo di finanziare la festa di matrimonio di Maximilian e Vanessa. Leon propone a Paul di fare una gara di corsa: il perdente dovrà abbandonare l’appartamento. Paul si trova in vantaggio, ma senza accorgersene fa cadere delle pietre che travolgono il suo inseguitore.

Josie e Paul trovano Leon ferito nel bosco; il giovane pensa che Paul abbia fatto cadere apposta delle pietre e lo denuncia alla polizia, nonostante Josie creda che il suo ex sia innocente. Christoph ha chiesto ad Alexandra di fuggire a Formentera, ma lei non giunge all'appuntamento prefissato. Il piano di Helene per finanziare le nozze di Max e Vanessa non va a compimento. Eleni spiega ai genitori che non si recherà in Africa: vuole occuparsi degli affari di famiglia. Hildegard comunica che c'è un'altra persona che sarebbe interessata al terreno in riva al lago, e che ha già fatto un'offerta più alta di quella del Fürstenhof…