Un posto al sole: Rossella turbata ma convinta, si va avanti! | Trama 14 marzo 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 14 marzo 2024

Il giorno dell’appuntamento con lo psicologo, Irene (Greta Putaturo) non vuole più andarci e Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) devono cercare di convincerla, ma una scoperta inattesa mette la piccola nei guai. Nonostante il turbamento per la vicinanza con Nunzio (Vladimir Randazzo), Rossella (Giorgia Gianetiempo) continua a preparare il suo matrimonio. Niko (Luca Turco) sembra voler continuare a incontrare Valeria (Benedetta Valanzano); Manuela (Gina Amarante) dice di essersi rassegnata, ma non intende rinunciare ad un’ultima stoccata nei confronti del ragazzo… Seguici su Instagram.