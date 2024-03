Un posto al sole: Alberto come reagisce alla notizia? | Trama 22 marzo 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 22 marzo 2024

Per Rosa (Daniela Ioia) e il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) è giunto il momento di andar via dalla Terrazza per rientrare a casa, ma lei faticherà per convincere il bambino, e nel frattempo una nuova minaccia aleggia su di lei. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) reagisce malissimo nell’apprendere che Clara (Imma Pirone) è incinta di Eduardo (Fiorenzo Madonna), anche se lei non ha ancora deciso se proseguire la gravidanza. Cerruti (Cosimo Alberti) e Luciano (Fabio Galasso) si conoscono meglio… Seguici su Instagram.