Un posto al sole: Viola si sente in colpa verso Eugenio | Trama 26 marzo 2024

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda martedì 26 marzo 2024

Viola (Ilenia Lazzarin) si sente tuttora in colpa verso Eugenio (Paolo Romano). La testardaggine di Rosa (Daniela Ioia) nel voler nonostante tutto rientrare in casa condurrà Damiano (Luigi Miele) a farle una proposta totalmente inattesa. Alberto (Maurizio Aiello) appare rassicurato quando comprende che Clara (Imma Pirone) vorrebbe abortire; a tal proposito, Marika (Laura Pagliara) tenterà di far riflettere l’amica ma invano.

Luciano (Fabio Balasso) cerca di far sì che Cerruti (Cosimo Alberti) si renda conto dello stato di salute della sua relazione con Castrese (Peppe Romano); intanto Mariella (Antonella Prisco) crede di aver risolto lo stallo con Guido (Germano Bellavia), ma ciò non è del tutto vero.