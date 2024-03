Un posto al sole: Manuela, scoppia la gelosia verso Niko | Trama 5 marzo 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 marzo 2024

Manuela (Gina Amarante), a Napoli, si dimostra parecchio gelosa verso Niko (Luca Turco); intanto in Trentino prosegue la vacanza di Renato (Marzio Honorato), Raffaele (Patrizio Rispo), Niko e Jimmy (Gennaro De Simone). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) seguono ancora le mosse di Ida (Marta Anna Borucinska), mentre quest’ultima, in ansia per le gravi condizioni del padre, preferisce non lasciarsi andare nei confronti di Diego (Francesco Vitiello), che ne soffre. Seguici su Instagram.