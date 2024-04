Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 7 a sabato 13 aprile 2024

Steffy, rivelando le malefatte di Thomas durante la cerimonia di nozze dei suoi genitori, getta scompiglio tra gli invitati, turba irreparabilmente l’aria di festa e i rapporti tra Taylor e Ridge. Nel frattempo, Sheila si sente reclusa a casa di Deacon, che le ha imposto di restare in casa per evitare di farsi arrestare facendo finire in carcere anche lui.

Deacon, preoccupato che Sheila possa compiere azioni che potrebbero danneggiare anche lui, si vede costretto ad imporle di restare in casa e di meditare un allontanamento definitivo da Los Angeles. Brooke, nel frattempo, si trova a casa con Hope, la quale cerca di sostenere la madre in un frangente cosi’ doloroso della sua vita.

Ridge rivela a Brooke la verità sulla telefonata ai servizi sociali e le chiede scusa per le accuse mosse verso di lei. La reazione di Brooke è composta e ferma.

Bill è sempre più solo e depresso, al punto che neanche le provocazioni di Deacon lo scuotono. Steffy e Thomas si accusano a vicenda per il mancato matrimonio dei loro genitori.

Taylor fa da paciere tra Steffy e Thomas, ma con la convinzione che l’iniziativa di Thomas sia stata folle. Dopo la scoperta delle malefatte di Thomas ai danni di Brooke, che ha portato all’interruzione del matrimonio tra Ridge e Taylor, Eric riporta Douglas a casa, da Hope e Liam.

Steffy parla con suo fratello Thomas di quello che è appena successo ed è incredula per il fatto che lui non si renda minimamente conto della gravità delle sue azioni.

Brooke e Taylor si confrontano sull’accaduto con grande amarezza, ma per la prima volta senza lasciarsi andare a reciproche recriminazioni. Brooke e Hope ringraziano Steffy perché non ha esitato a svelare la trappola di Thomas un attimo prima che Ridge risposasse Taylor.

Steffy è ancora sconvolta per quello che ha architettato suo fratello Thomas ai danni di Brooke ma è convinta che nulla sia cambiato per Taylor e Ridge, e che i suoi genitori porteranno avanti il loro progetto di vita insieme.

Deacon è sempre più inquieto, consapevole che la latitanza di Sheila a casa sua non può più continuare e che tutti e due rischiano grosso. Finn riceve Sanchez che gli consegna i reperti organici della madre biologica.

Finn è convinto che Sheila sia ancora viva e lo comunica a Steffy che accoglie la notizia con orrore. Analizzando le tracce biologiche che gli ha consegnato Sanchez a caso archiviato, Finn si è convinto che Sheila sia ancora viva e abbia inscenato la propria morte. A Steffy, sconvolta dalla notizia, promette di trovarla e di mandarla in prigione.