Tempesta d’amore 4 aprile 2024, trama puntata

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 4 aprile 2024

Il bacio con Carolin nel corso del picnic lascia piuttosto turbata Vanessa, che va via senza fornire alcuna spiegazione all'amica. Josie per forza di cose deve raccontare alla polizia i dettagli del litigio fra Leon e Paul, ma alla fine Leon annuncia alla fidanzata che l'indagine è stata archiviata. Eleni tende a non credere alle parole di Christoph e ritiene che i suoi genitori siano onesti, ma resta alquanto sorpresa nello scoprire che suo padre ha deciso di vendere la tenuta di famiglia per trasferirsi al Fürstenhof. Shirin apprende che in albergo alloggerà una nota attrice e vorrebbe truccarla per la prima del suo film; per fare ciò usa uno stratagemma, ma Robert la scopre e le rovina i piani….