Un posto al sole, trama 11 aprile 2024: Clara vuole dire a Eduardo della gravidanza

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 11 aprile 2024

Intenzionata a dirgli della gravidanza, Clara (Imma Pirone), con l'ausilio di Rosa (Daniela Ioia), sta per incontrare Eduardo (Fiorenzo Madonna) in prigione. Lucia (Francesca Colapietro) valuta la richiesta di Eduardo di avere Damiano (Luigi Miele) in qualità di referente, ma Nicotera (Paolo Romano) non sembra affatto convinto dell'idea. Rossella (Giorgia Gianetiempo) è ancora sentimentalmente divisa a metà. Nunzio (Vladimir Randazzo) è ormai certo che Diana (Sara Zanier) non sia stata vittima di un incidente casuale e inizia a indagare per scoprire la verità…