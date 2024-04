Un posto al sole, trama 25 aprile 2024: Roberto e Marina, visita a sorpresa

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 25 aprile 2024

Eduardo (Fiorenzo Madonna) non rinuncia all'idea di entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ma a questo punto Clara (Imma Pirone) gli farà una proposta spiazzante. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) stanno per organizzare il viaggio in Corea del Sud, ma una visita a sorpresa spariglierà le carte e rischierà di mettere in crisi il rapporto con Ida (Marta Anna Borucinska). La ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione, permetterà a Michele (Alberto Rossi) di ricordare in radio i valori fondativi della Repubblica Italiana…