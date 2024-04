Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024

Michele sprona Silvia a fare chiarezza nei propri sentimenti ma Giancarlo la metterà di fronte a una decisione improrogabile. Mariella, spinta da un pressante bisogno di condivisione, cercherà una confidente a cui rivelare il tradimento di Silvia. Mentre attende notizie da Eduardo che sta indagando per conto suo, Damiano, grazie alle intuizioni di Nunzio, si avvicina a scoprire chi si nasconde dietro le intimidazioni che sta subendo Rosa.

Grazie all’aiuto di Eduardo, Damiano scopre che dietro Bianchi c’è il boss Angelo Torrente ma ignora che lui abbia un infiltrato molto ben informato. Mentre i reiterati segreti di Silvia continuano a mettere in difficoltà Mariella, Guido darà involontariamente un grande dolore a Michele. Niko è sempre più proiettato nella relazione con Valeria, Manuela ha ancora difficoltà ad andare avanti con la propria vita.

Clara non può fare a meno di pensare all’impatto che la decisione di collaborare con la polizia avrà su Eduardo e sulle loro vite, l’uomo si prepara al primo incontro con la Cimmino. Scosso dalla notizia che Silvia sposerà Giancarlo, Michele prenderà una decisione molto importante. Dopo la partenza di Niko, Jimmy sembra accusare il colpo, Renato troverà il modo di tirarlo su?

Eduardo sembra ormai deciso a entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia, Clara gli farà una proposta spiazzante. Ferri e Marina si apprestano a organizzare il viaggio in Corea del Sud, ma una visita a sorpresa getterà un po’ di scompiglio in casa, rischiando di rompere gli equilibri e incrinare il rapporto con Ida. La ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione, darà modo a Michele di fare memoria in radio dei valori fondativi della Repubblica Italiana.

L'organizzazione del viaggio di Roberto e Marina, con Tommaso e Alice, in Corea e Thailandia fa salire la tensione con Ida che, ribellandosi, cercherà di imporre la propria volontà. Eduardo è al settimo cielo all'idea di sposare Clara, ma Angelo Torrente si sta organizzando per neutralizzare chi sta indagando su di lui. Seguendo il consiglio di Bice, Mariella tenta di superare la persistente freddezza di Guido facendolo ingelosire con Alberto Palladini.