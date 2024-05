Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2024

Rosa, seppur combattuta, comunica all’ex la sua decisione di lasciare la casa. Viola decide di chiedere aiuto a Eugenio: riusciranno, lei e Nunzio, a convincere il magistrato dell’innocenza di Damiano e della presenza di un corrotto tra le forze di polizia? Giancarlo sembra deciso ad accelerare i tempi, quasi avesse paura di un possibile ripensamento di Silvia che, travolta dal suo entusiasmo, non riesce a manifestare i propri dubbi. Michele, intanto, dopo il confronto con Giancarlo, sembra sempre più deciso a fare un passo indietro.

Silvia è sempre più convinta che Michele non voglia un futuro con lei, intanto Giancarlo porta avanti con entusiasmo l’organizzazione del matrimonio. La trasmissione di Micaela e Michele servirà a scoperchiare, finalmente, il vaso di Pandora e a far uscire tutti allo scoperto. Rosa troverà conforto in padre Antoine ed Eugenio riuscirà a convincere Lucia della necessità di indagare ancora sull’incidente di Diana e sulla presenza di una talpa fra gli agenti. Damiano metterà al corrente Nunzio della trappola che i due magistrati intendono tendere ai loro nemici.

Grazie a un piano elaborato dalla Cimmino e da Nicotera, si stringe il cerchio intorno alla spia interna alla polizia collusa con i criminali che hanno attentato alla vita di Diana Della Valle. La romantica riconciliazione tra Silvia e Michele segnerà un nuovo inizio nelle loro vite. Come reagirà Rossella alla sorprendente novità?

Dopo aver sparato a Damiano, la talpa darà il via ad una rocambolesca fuga che vedrà coinvolti anche Nunzio e Riccardo che si troveranno, loro malgrado, a unire le forze. Incerta se lanciarsi o meno nel progetto del parco archeologico per bambini, Manuela aspetta di ricevere rassicurazioni da Niko che sembra però avere altre distrazioni. Per Claudia è arrivato il momento di tornare in un luogo speciale a cui è legata da tanti ricordi. Mariella, intanto, sembra sempre più infastidita dalla sua presenza nella vita di Guido.

Rossella è ancora ostaggio della talpa, che tiene sotto tiro lei e l'autista dell'ambulanza per guadagnarsi una via di fuga. Con Nunzio e Riccardo all'inseguimento, e la polizia messa in allerta da Damiano, si crea una situazione di altissima tensione. Roberto si occupa di Tommaso, che sta molto meglio; Diego e Ida tornano intanto da Niko, per essere aggiornati circa le opzioni legali della ragazza. Claudia Costa continua ad essere un forte elemento di divisione tra Guido e Mariella, ma forse la ragazza non ha raccontato tutta la verità circa la sua reale situazione.