Un posto al sole: Giancarlo vuole sposare Silvia. E Michele? | Anticipazioni

A Un posto al sole è ancora “fresco” il ricordo del matrimonio mancato tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), ma pare proprio che nella soap partenopea di Rai 3 si riparlerà prestissimo di matrimonio… e neanche a farlo apposta accadrà nella stessa famiglia!

Già sappiamo che Silvia (Luisa Amatucci) ha recentemente ceduto alla passione con Michele (Alberto Rossi), anche se ciò finora non ha cambiato più di tanto le carte in tavola: la Graziani si è praticamente rifiutata di analizzare quanto accaduto ed è tornata alla sua vita di sempre con il fidanzato Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi).

Nonostante ciò, presto Silvia sentirà il bisogno di confidarsi con qualcuno e deciderà di farlo con Mariella (Antonella Prisco). Forse tale scelta non si dimostrerà essere delle migliori, visto che poi la Altieri – neanche a dirlo – farà molta fatica a tenere per sé il segreto rivelatole dalla sua amica…

Comunque sia, si va verso una fase in cui tra Silvia e Giancarlo accadranno diverse incomprensioni (peraltro non senza una certa gelosia che lei manifesterà verso Saviani). Poi, improvvisamente accadrà qualcosa di inatteso: Giancarlo non avrà più voglia di perdere tempo e, visto del resto che il rapporto tra lui e la sua compagna va avanti ormai da tempo, deciderà che è arrivato il momento di chiederle di sposarlo!

E Michele in tutto questo che ruolo avrà? Quel che è certo è che il giornalista verrà subito a sapere della proposta nuziale… e ci resterà piuttosto male! Che ne dite, si prospetta un altro matrimonio che “non s’ha da fare” o cosa? Lo scopriremo prossimamente… Seguici su Instagram.