Un posto al sole, trama 5 aprile 2024: per Nunzio un incontro sgradevole e dei ricordi spiacevoli…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda venerdì 5 aprile 2024

Rientrata a Napoli, Rossella dovrà tornare in ospedale e lavorare fianco a fianco con Riccardo. Nunzio nel frattempo cerca il sostegno di un’amica ma farà a sorpresa un incontro imprevisto e ciò potrebbe riportargli alla mente uno spiacevole ricordo. In attesa del ritorno a Napoli di Ida, Marina tenta strategicamente di recuperare il rapporto con Diego, ma Ferri non è d’accordo con la sua idea. Bice interviene in modo alquanto inopportuno nella “guerra” tra Guido e Mariella e ciò farà precipitare la loro crisi coniugale; a quel punto, la Altieri comincerà a temere il peggio… Seguici su Instagram.