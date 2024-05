Endless love, anticipazioni 17 maggio 2024 (pomeriggio e seconda serata)

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 17 maggio 2024 (puntata pomeridiana e notturna)

Nihan e Kemal devono scappare via dal club senza aver ottenuto notizie utili su Karen. Kemal vede Asu e le dice che curerà maggiormente il loro rapporto, visto che la ritiene una buona amica. Nihan, entrata di soppiatto nello studio di Emir, trova una chiavetta sulla scrivania e la apre, scoprendo che contiene la registrazione di un discorso privato tra suo marito e Karen. A quel punto la nostra protagonista chiama Kemal per raccontargli la sua scoperta, ma lo trova in compagnia di Asu e – gelosa – cambia idea.

Anche Emir finisce per ascoltare la registrazione e tenta invano di trovare Karen. Interroga Banu, per essere messo al corrente dei progressi della strategia di seduzione della donna verso Tarik. Banu, che in una prima fase non ne vuole sapere, poi si rassegna a soddisfare la richiesta del suo ex amante, terrorizzata dalle sue minacce. Zeynep va ad un appuntamento con Ozan e gli porta una cornice vuota…

Zeynep si trova sul ciglio di una scogliera pronta a farla finita, ma viene salvata da Ozan. Il ragazzo chiede a Zeynep di sposarlo e lei accetta. Kemal e Nihan si recano a casa di Karen, scoprendo però che la donna, dopo aver contratto matrimonio con il proprietario di una scuderia, è andata a vivere a Sile (Istanbul), e quindi vanno a cercarla là.

Karen parla loro della famosa sera di cinque anni prima nella tenuta di Emir, ribadendo che fu Ozan ad ammazzare Linda con un colpo di pistola. Conclude aggiungendo che poi fu costretta da Emir ad andare via in cambio di soldi. Ma Kemal e Nihan pensano che la donna non abbia detto proprio tutta la verità. Emir, dopo aver scoperto che Karen si trova in Tuchia contro il suo volere, va da lei e la minaccia ricordandole che non deve “venderlo” raccontando come andarono davvero le cose quella sera. Seguici su Instagram.