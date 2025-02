Endless love, anticipazioni ultima puntata in prima serata del 4 febbraio

Anticipazioni ultima puntata Endless Love di martedì 4 febbraio 2025 in prime time

Nihan, ancora stordita, viene portata da Baran nel nascondiglio di Emir, dove viene incatenata e sorvegliata da Asu. Nel frattempo, Kemal scopre che la talpa è Adem, ma è ormai troppo tardi: l’agente ha già rapito Zeynep con una scusa. Tuttavia, il rapimento di Zeynep si rivela solo un pretesto per catturare anche Ayhan e Zehir. A questo punto, Emir tiene in ostaggio sia Nihan che Ayhan e Zehir, dopodiché decide di recarsi in ospedale, consapevole che lì verrà arrestato.

Hakan e Kemal riescono a sventare il tentativo di Zeynep di uccidere Emir, il quale conduce poi la polizia nel luogo in cui è tenuto prigioniero Zehir. Inaspettatamente, Kemal aiuta Emir a fuggire, ottenendo in cambio la promessa che libererà Ayhan e lo condurrà da Nihan. Hakan tenta di seguirli, ma viene abilmente depistato.

Mentre il commissario riceve una soffiata su movimenti sospetti in una fabbrica abbandonata, Emir lascia Kemal nel luogo in cui dovrebbe trovare Nihan, ma il tempo per salvarla è agli sgoccioli. Quando sembra non esserci più speranza, Emir riappare, ma, ormai tradito anche da Baran, finisce per commettere un errore fatale nel piano da lui stesso architettato. Un finale esplosivo per questo intricato triangolo amoroso, seguito da un'anticipazione sul futuro di Deniz.