Endless love, anticipazioni 3 febbraio: Emir spiega ad Asu la sua vendetta finale!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di lunedì 3 febbraio 2025

Kemal, seppur con grande sofferenza, prende la difficile decisione di lasciare la sua famiglia nel tentativo di mettersi in salvo. Nel frattempo, il medico del manicomio organizza una breve fuga dall’ospedale per portare Asu a casa sua, permettendo loro di trascorrere alcune ore in intimità.

Una volta arrivata, però, Asu colpisce il giovane medico con un disco da body building e fugge da Emir. Quest'ultimo, gravemente debilitato a causa di un'infezione alla ferita, le rivela che è giunto il momento della vendetta, e sarà Baran a metterla in atto…