Un posto al sole, anticipazioni 10 maggio 2024: Rossella, sarà tensione altissima!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda venerdì 10 maggio 2024

La Anselmi (Carmen Annibale) tiene ancora sotto scacco Rossella (Giorgia Gianetiempo) e l’autista dell’ambulanza, in modo da poter fuggire. Si va verso una situazione di alta tensione: Damiano (Luigi Miele) ha messo in allerta la polizia, mentre Nunzio (Vladimir Randazzo) e Riccardo (Mauro Racanati) vanno all’inseguimento! Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si prende cura del piccolo Tommaso, che sta molto meglio.

Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) tornano da Niko (Luca Turco), per avere novità sulle opzioni legali della ragazza. Claudia Costa (Giada Desideri), pur non volendo, crea ancora divisione tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), ma forse la new entry non ha raccontato tutta la verità circa la sua reale situazione… Seguici su Instagram.