Un posto al sole, anticipazioni 20 maggio 2024: Raffaele nei guai!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 20 maggio 2024

Il duro confronto fra Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Raffaele (Patrizio Rispo) finirà male, con prospettive funeste che coinvolgeranno non solamente i diretti interessati. Insomma, per il portiere si mette male e a quel punto Diego (Francesco Vitiello) e Renato (Marzio Honorato) cercano di aiutarlo, solo che gli danno suggerimenti che vanno in direzioni praticamente opposte. Damiano (Luigi Miele), nel frattempo, non riesce a non pensare a quello che ha visto ma chissà se parlerà con Viola (Ilenia Lazzarin) delle sue profonde paure… Seguici su Instagram.